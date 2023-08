Alexander Doom, sous le minima olympique, et Dylan Borlée en demi-finales du 400m

Alexander Doom, à la place, et Dylan Borlée, au temps, se sont tous les deux qualifiés pour les demi-finales du 400m aux Championnats du monde d'athlétisme à Budapest, dimanche en Hongrie.

Alexander Doom s'est classé 2e de sa série avec un nouveau record personnel, qui lui permet également de passer sous la limite olympique pour les Jeux de Paris 2024 fixée à 45 secondes. Dylan Borlée s'est quant à lui qualifié au temps. Les trois premiers de chaque série et les six meilleurs temps ensuite étaient qualifiés.

Dans la dernière des six séries, Alexander Doom, 26 ans, a pulvérisé son record personnel (45.28) en signant un chrono de 44.92, devant le 3e meilleur performeur belge de l'histoire derrière Jonathan (44.43) et Kevin Borlée (44.56). Doom a ainsi terminé 2e de sa série, parmi les trois qualifiés, et validé son ticket pour les JO 2024.