Alexander Doom, sous les 46 secondes sur 400m à Metz, réussit le minimum pour les Mondiaux

Alexander Doom, 26 ans, a battu son record personnel qui était de 46.06 et réussi la 4e performance belge sur la distance en indoor. Il était inscrit dans la course B, mais a couru plus vite que tout le monde de la course A et remporte le meeting.

Il est le 2e Belge à descendre sous les 46 secondes après Julien Watrin détenteur du record de Belgique en salle en 45.44