Alexander Doom, vainqueur de sa série du 400m : "Très content de ma course"

Le Roularien de 26 ans, parti au couloir 5, a remporté la 4e série. Il a bouclé les deux tours de piste dans l'Emirates Arena en 46.11 secondes. Parti rapidement, il passait en tête aux 200m en 21.70 avant de contrôler dans le dernier tour. Les deux premiers des quatre séries plus les quatre meilleurs temps se hissaient en demi-finales.

"Tout s'est bien passé", a commenté Doom après sa première apparition à Glasgow. "Je m'attendais à un départ rapide de la part du Portugais Coelho, mais cela n'a pas vraiment été le cas. Après 200 mètres, je me suis senti très détendu. J'ai pu terminer le deuxième tour à mon rythme et je me suis senti très bien. Je suis très content de ma course".