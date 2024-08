Alexander Doom voit surtout des chances de médailles pour les relais

Alexander Doom se voit davantage monter sur le podium avec les équipes de relais (les Belgian Tornados et le relais mixte du 4x400 m) qu'en individuel aux Jeux Olympiques de Paris. "Je crois surtout aux deux chances de médailles en relais et je pense que mes chances d'obtenir une médaille individuelle sont très faibles", a déclaré le Roularien jeudi en conférence de presse.

Doom a été sacré champion d'Europe du 400 m et du 4x400 m en juin à Rome, où il a souffert d'une élongation des adducteurs qui le tracasse encore. "Je n'ai pas à me plaindre, je me sens OK, mais les douleurs sont toujours là", explique-t-il. "Mentalement, cela me gêne, mais c'est à moi de m'en remettre".

Avec ses deux médailles romaines, Doom se retrouve au centre de l'attention à Paris. "Cela ne change pas grand-chose pour moi", avance le Flandrien. "Je remarque que le monde extérieur me regarde davantage et que même les entraîneurs étrangers appuient sur leur chronomètre lorsque je m'entraîne, mais je ne vais pas faire de grandes déclarations".