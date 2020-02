Alexandra Tondeur, championne du monde de triathlon longue distance, s'impose à Murcia

Comme l’an dernier, c’est à Murcia que la triathlète de l’année 2019 a décidé d’entamer sa saison. En stage depuis le 7 janvier du côté de Calpe, en Espagne, sa préparation est jusque-là optimale.

"Au niveau des infrastructures, j’ai tout ce qu’il faut à proximité. Quand j’arrive à la piscine, on me libère un couloir. Quand je souhaite courir, j’ai accès à la piste d’athlétisme presque 24h/24. A vélo, j’ai également tout le nécessaire dans les environs. En termes de chiffres, en un peu moins d’un mois, j’ai déjà nagé 155 kilomètres, roulé près de 2200 bornes, couru pas moins de 300 kilomètres et passé 25 heures en salle de musculation, sans compter le nombre d’heures passées à m’étirer et me masser. On peut dire que c’est du costaud", précise Alexandra Tondeur.

Elle n’était donc pas des plus reposées pour aborder cette première compétition de l’année. "Mes ambitions, c’était de faire aussi bien que l’an dernier, où j’avais signé un chrono de 1h19’15’’, poursuit la Stéphanoise. Avant le départ, je me sentais fatiguée physiquement mais avec le nombre de kilomètres que j’ai déjà dans les jambes et dans les bras, je pense que c’est normal. A l’entraînement, les chronos sont corrects, donc cela reste encourageant et motivant".

Si le semi-marathon de Murcia n’était pas un objectif en soi, mais faisait tout simplement partie d’un planning d’entraînement, Alexandra Tondeur ne voulait toutefois pas y faire de la figuration. La preuve en est, elle s’est à nouveau imposée sur cette épreuve qu’elle apprécie particulièrement en améliorant son chrono de l’an dernier de quarante secondes pour terminer ses 21,1 kilomètres en 1h18’35’’. "Je suis plutôt contente de ce résultat. En ce qui concerne la course, je me suis retrouvée dans des groupes trop rapides, trop lents ou irréguliers. Je me suis donc isolée pour garder mon propre rythme de 3’42 minutes au kilomètre. Au niveau du cardio, je me sentais super bien. Par contre, j’ai souffert musculairement", ajoute Alex.

Isolée, et contrairement à l’année passée, la Championne du Monde de triathlon longue distance n’a jamais vu d’autres athlètes féminines et n’a pas eu à bagarrer pour s’imposer lors de sa toute première compétition de la saison. Voilà un résultat qui la rassure sur sa forme du moment et qui est de bon augure pour la suite de la préparation. La prochaine compétition aura lien fin mars lors du Challenge Salou, en Espagne.