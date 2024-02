Alisée Pisane et Lucie Hanquet ne passent pas les séries du 1.500 mètres nage libre

Alisée Pisane et Lucie Hanquet ont vu leur parcours s'arrêter dès les séries du 1.500 mètres nage libre, aux championnats du monde de natation tenus à Doha au Qatar. Pisane (16:37.91) et Hanquet (16:48.23) ont terminé avec les 19e et 21e temps, loin du top-8 synonyme de finale.