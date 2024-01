Alix Gerniers et la Belgique en pole pour se qualifier pour les JO: "jouer à notre niveau"

"Nous sommes 4e nation mondiale, la mieux classée du tournoi, sur papier nous sommes favorites", a concédé Alix Gerniers juste avant de prendre l'avion pour l'Espagne lundi matin "On s'entraîne dur depuis des mois, on espère que cela va payer. Nous sommes confiantes en sachant que cela reste un tournoi où il faudra être présentes. Tout le monde veut se qualifier pour les JO, à nous d'évoluer à notre niveau et de mettre en pratique tous les progrès effectués sur le plan tactique, technique et physique. Nous sommes prêtes."

Elles sont quatre à avoir déjà connu l'ambiance olympique, à Londres en 2012. Alix Gerniers en fait partie. Elle veut aussi effacer les deux derniers échecs pour aller aux Jeux, à Rio 2016 et Tokyo 2020. "Cela s'est joué à peu de choses", se souvient la joueuse de La Gantoise. "On sait dès lors que c'est une tâche difficile, mais la motivation est énorme. Et nous sommes conscientes de la progression qui est la nôtre depuis plusieurs mois. Notre force est collective aussi, on sait que chacune d'entre nous est capable d'apporter quelque chose et de faire la différence."