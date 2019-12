All Star Game: la sélection étrangère remporte le "match des étoiles"

L'Américain Eric Buckner lors du All Star Game, le 29 décembre 2019 à BercyMartin Bureau

Une première depuis 2016: la sélection étrangère du championnat Elite de basket s'est imposée face à la sélection française après prolongation (129-119) devant près de 16.000 spectateurs à Bercy dans le match des étoiles lors du traditionnel All Star Game version française.

Dans une rencontre ultra offensive comme à chaque fois, les meilleurs joueurs étrangers évoluant en France ont fait étalage de leur technique et de leur puissance dans la raquette pour l'emporter avec un écart final de 10 points. Eric Buckner (USA/Monaco), auteur de 27 points, a été élu MVP de la rencontre.

Le "match des étoiles" a été l'occasion pour les joueurs des deux équipes d'offrir quelques actions spectaculaires: Norris Cole (Monaco) en est allé de son panier au buzzer en fin de premier quart-temps, Abdoulaye N'Doye (Cholet) a smashé un dunk incroyable dans le deuxième quart-temps et Axel Julien (Dijon) a trouvé le panier des 12 mètres.

Un show à l'américaine assuré dimanche par les natifs d'outre-Atlantique, Briante Weber (19 pts) et Rob Gray (21 pts), mais aussi par la sélection française, menée par son capitaine Antoine Eito (15 pts).

Les "Frenchies", dominés une grande partie de la rencontre, ont arraché la prolongation à la faveur d'un trois points de Damien Inglis (Cholet) à cinq secondes du buzzer. Mais les meilleurs étrangers de championnat Elite ont su trouver la faille pour l'emporter nettement.

La sélection étrangère mène 15-14 dans l'historique des confrontations depuis que ce format de gala "Français vs. Etrangers" a été créé en 1992.

Les primes de victoire (une première dans l'histoire du ASG) de 1.500 euros par joueur iront donc aux coéquipiers de Chris Horton (Cholet), une prime doublée pour le MVP Eric Buckner.

- D.J. Stephens électrise Bercy -

Pour la 17e fois d'affilée, Bercy a fait le plein (15.917 spectateurs) pour le rendez-vous incontournable de fin d'année du basket français.

Outre le "tir à 100.000 euros" raté par un spectacteur et les pitreries des mascottes NBA des Philadelphia 76ers, des Detroit Pistons et des Phoenix Suns, venues faire le show sur le parquet et dans les tribunes, l'éclair de génie est venu de D.J. Stephens (Le Mans), qui a électrisé Bercy dans le très attendu concours de dunks.

L'arrière américain a sorti deux figures très spectaculaires dans une salle surchauffée, dont une deuxième enregistrée à 101 décibels pour remporter son deuxième titre après 2017.

D.J. Stephens a battu en finale le jeune ailier de Nanterre, Isaïa Cordinier, novice au All Star Game, décrochant ainsi le titre non disputé par le vainqueur de l'an passé, Kevin Harley (Boulazac), forfait.

Justin Robinson (Chalon) et Bastien Pinault (Metropolitans 92) n'ont eux aussi pas réussi à conserver leur titre acquis l'an passé dans les concours de meneurs et à trois points.

Le meneur américain a perdu en demi-finale face à Michael Stockton (Cholet), qui s'est ensuite incliné en finale contre le surprenant Monégasque Norris Cole, double champion NBA. A longue distance, Pinault n'a pu réitérer ses 26 points inscrits à l'entraînement samedi. C'est le Strasbourgeois Gabe York qui est sorti vainqueur final du concours.

Bercy aura le plaisir de surfer sur cette vague "made in USA" avec une rencontre de NBA fin janvier qui opposera les Milwaukee Bucks aux Charlotte Hornets dans l'enceinte parisienne.