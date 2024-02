Alost confirme face à Courtrai, Charleroi remporte le derby hennuyer

Après la qualification pour l'Elite Gold acquise par Liège vendredi, la lutte pour la cinquième et dernière place qualificative se circonscrit désormais entre le Brussels et Charleroi. En s'imposant à Mons (84-90) samedi pour le compte de la 19e journée de BNXT League, les Carolos ont pris une sérieuse option sur cette qualification. Le Brussels n'est en effet désormais plus maître de son sort, puisqu'il suffit au Spirou de remporter sa dernière rencontre (face à Alost) pour rafler la dernière place qualificative.

Alost a remporté face à Courtrai un second succès d'affilée (86-63) tandis qu'Ostende s'est imposé facilement à Louvain (56-85)

Distancé 43-35 au repos, le Spirou Charleroi (sans Tyrell Roberts) a renversé la vapeur dans le 3e quart avant de se détacher définitivement dans le dernier. Forçant 21 pertes de balle montoise, Charleroi a pu s'appuyer sur un gros collectif avec en pointe Nathan Kuta et Erikas Venskus (14 et 18 points). Malgré Conley Garrisson et Kyle Castlin (15 et 19 points), Mons est tombé un peu court.