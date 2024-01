Alost s'en sort par le chas de l'aiguille face à Guibertin

Une rencontre que les Brabançons wallons, désireux de terminer la phase classique dans le top 6, prenaient par le bon bout en mettant les Alostois sous pression, parvenant à décrocher le gain des deux premiers sets (25/20, 25/22).

Mais, en face, Alost ne pouvait pas se permettre de perdre plus de plumes, la formation brabançonne flamande ayant à cœur de continuer à titiller Roulers en tête de la Lotto Volley League. Et, en resserrant les rangs et en se montrant plus solides en réception et au service, les Alostois renversaient totalement la vapeur lors des trois manches suivantes (17/25, 15/25, 13/15).