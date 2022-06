Alps Tour - Hesbois 27e à Metz, le Français Tom Vaillant vainqueur final

(Belga) Avec trois cartés consécutives de 68 coups, Kevin Hesbois a terminé à la 27e place partagée de l'Open de la Mirabelle d'Or (Alps Tour/40 000 euros), qui s'est déroulé au golf de La Grange aux Ormes à Marly-Metz, France.

Le Malinois de 31 ans a réalisé trois birdies sur ses dix-huit derniers trous mais a aussi concédé un bogey. Avec un score total de 204 coups, six sous le par, Hesbois est remonté de deux places dans le classement. Il termine avec 8 coups de plus que le vainqueur, l'amateur français Tom Vaillant qui a réussi un birdie face à l'Italien Manfredi Manica en barrage, sur le quatrième trou supplémentaire. Classement: 1. Tom Vaillant (Fra) am. 196=65-68-63 -14 (après barrages, birdie au quatrième trou); 2. Manfredi Manica (Ita) 196=64-68-64; 3. Franck Daux (Fra) 197=65-69-63, Romain Guillon (Fra) 197=70-63-64; 5. Julien Sale (Fra) am. 198=67-67-64, James Sugrue (Irl) 198=67-64-67;... 27. Kevin Hesbois (Bel) 204=68-68-68 (Belga)