Alvaro Martin et Maria Perez premiers champions olympiques du relais mixte marche marathon

Les Espagnols Alvaro Martin et Maria Perez ont remporté le relais mixte de marche disputée sur la distance du marathon, nouvelle épreuve au programme olympique, mercredi aux Jeux de Paris. Les Equatoriens Brian Daniel Pintado et Glenda Morejon ont pris la médaille d'argent et les Australiens Rhydian Cowley et Jemima Montag ont complété le podium.