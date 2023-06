Anaïs Eudes 17e après le tour de classement de l'escrime du pentathlon moderne

Eudes a récolté 220 points (19 victoires, 16 défaites). Mardi, les demi-finales se poursuivent avec une épreuve bonus en escrime (pour des points supplémentaires), un 200m en natation (nage libre) et un laser run (course et tir).

Les 18 meilleures des 36 demi-finalistes s'affronteront en finale samedi. Les concurrentes disputeront à nouveau les différentes disciplines et y ajouteront l'équitation.