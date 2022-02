Anciens champions de boxe, le maire de Kiev et son frère vont se battre contre la Russie (photos)

Vitali Klitschko ne lâchera pas. Le maire de Kiev, ancien champion du monde des poids lourd de boxe, est aujourd'hui très actif sur les réseaux sociaux auprès de ses citoyens. Depuis 8 ans, c'est lui qui dirige la capitale ukrainienne. Ancienne gloire du ring, il est aujourd'hui en proie à une situation beaucoup plus difficile encore, celle de la guerre.

Déterminé, l'Ukrainien n'a pas caché son intention de défendre son pays face à la Russie. "Je défendrai Kiev, les armes à la main. Aujourd’hui est une grande tragédie, non seulement pour l’Ukraine, mais pour l’Europe et le monde. Les forces de notre pays défendent en ce moment notre nation. Mais nous avons besoin d’aide. Détermination et persévérance. Gloire à l’Ukraine", a-t-il notamment lancé. Il a aussi affirmé suivre un entraînement au combat afin de manier les armes et de pouvoir diriger cette bataille.

Vitali est devenu maire de la capitale il y a 8 ans, après une glorieuse carrière dans la boxe. Du haut de ses 2m01, il avait remporté la ceinture de champion du monde WBC des poids lourds et reste considéré comme une figure marquante de l'histoire de son sport. En tant que maire, il multiplie les appels à l'aide et se dessine comme une figure politique majeure dans ce conflit, derrière le président.

Son frère Vladimir Klitschko, lui aussi grand boxeur, a confirmé son intention de se battre dans la capitale, où une bataille fait rage depuis hier.