Anderlecht s'impose largement contre Loznica-Grad 2018 dans son 2e match

Après le but d'ouverture de Rangel (5:35) et l'égalisation provisoire de Djordje Rosic (8:40), les hommes de Luca Cragnaz ont déroulé, marquant via Edu (9:09 et 21:48), Diego Roncaglio (9:40), Dragan Tomic (18:22 et 23:21), Alberto Saura (28:44) et Rafael Vilela (33:58).

Anderlecht occupe seul la tête du groupe C avec 6 points, en attendant le duel entre le Sporting Portual (3) et les Hongrois de Haladas (0) en soirée (21h30). Les Anderlechtois avaient battu 5-2 Haladas jeudi.