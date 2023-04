Andrea Giani, coach de Modène: "Roulers a été un adversaire incroyable"

Un titre que les Italiens sont allés chercher avec leurs tripes après avoir perdu à l'aller 0-3. Modène a tout simplement montré un tout autre visage lors de cette manche retour, faisant déjouer Roulers (0-3), avant de remporter le set en or (9-15). "C'est historique, je ne me rappelle pas d'une équipe qui a remporté quatre sets d'affilée en déplacement en finale", pointait Andrea Giani, le coach italien, au micro de Sporza. "C'était une solide finale, et après un match moyen à l'aller, nous avons redressé la barre."

Pourtant, rien ne fut simple face à un solide adversaire. "Roulers a joué deux très bonnes confrontations, notamment à l'aller. On devait donc être au niveau, et nous l'avons été ce mercredi. Chapeau à mon équipe, car ce n'était pas simple de venir s'imposer ici, à Roulers."