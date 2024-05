Andreassen et Ferrand-Prévot champions d'Europe, pas de Belge dans le top 10

Le Danois Simon Andreassen et la Française Pauline Ferrand-Prévot ont remporté les titres européens de shorttrack, la courte distance du VTT, lors des championnats d'Europe organisés à Cheile Gradistei, en Roumanie, jeudi. La délégation belge n'a pas été en reste.

Les conditions météorologiques pluvieuses et brumeuses ainsi que le parcours accidenté les Carpates ont provoqué de grandes différences dans les courses de shorttrack sur 20 minutes. Andreassen s'est imposé avec 38 secondes d'avance sur l'Allemand Julian Schelb et l'Italien Luca Braidot. Chez les dames, Ferrand-Prévot a devancé de 11 secondes la Néerlandaise Puck Pieterse et de 42 secondes la Suissesse Nicole Koller.

Aucun belge n'a figuré dans le top 10 dans les catégories élites: Jens Schuermans a terminé 12e et Pierre de Froidmont 13e chez les messieurs et Emeline Detilleux 15e chez les dames. Dans les prochains jours se tiendront les épreuves de relais et de cross-country, toujours à Cheile Gradistei.