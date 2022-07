Andries et Vandenbussche vainqueurs de leur finale B de la Coupe du monde d'aviron

(Belga) Le deux de couple de Tristan Vandenbussche et Aaron Andries a remporté sa finale B, à Lucerne, lors de la 3e et dernière manche de la Coupe du monde d'aviron, dimanche en Suisse. Le duo belge termine ainsi 7e de la régate, tandis que les 2 autres équipages belges engagés en finale B, le deux de couple poids légers et le quatre de couple, ont pris respectivement les 2e et 6e places, soit les 8e et 12e rangs au classement final.

Samedi, Tibo Vyvey avait décroché la médaille d'argent en finale A du skiff poids légers, à un peu plus d'une seconde de l'Irlandais Paul O'donovan, médaillé d'or en deux de couple légers à Tokyo. Dimanche, Tristan Vandenbussche et Aaron Andries ont directement pris les commandes de leur finale B pour ne plus jamais les lâcher. Les deux anciens vice-champions du monde juniors, les plus jeunes engagés de leur course, ont bouclé leur 2.000 m en 6:13.09 avec une avance confortable sur la République tchèque (6:17.51) et la Norvège (6:17.84). Colpaert et Van Zandweghe étaient 4e durant les trois quarts de la course, mais leur sprint entamé lors des 500 derniers mètres leur a permis de terminer, en 6:21.53, tout juste derrière les vainqueurs espagnols (6:21.26) et quelques dixièmes devant les Néo-Zélandais (6:21.90). Enfin, le quatre de couple de Tim Brys, Gaston Mercier, Ward Lemmelijn et Ruben Claeys a déçu, ne parvenant jamais à quitter la 6e et dernière place de sa finale B, terminant 12e de la régate sur 13 bateaux au départ en séries. (Belga)