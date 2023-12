Andy Baetens conquiert le titre mondial WDF

Baetens (34 ans) a dominé le circuit WDF avec huit victoires au cours de la saison dernière. Il a lancé une moyenne de 93.69, et tenu 41% de réussite au checkout dont l'un à 170 en finale. Il devient ainsi le premier champion du monde belge de la WDF. "J'ai beaucoup donné pour le devenir", a-t-il confié après coup. "Je me suis entraîné trois à quatre heures par jour. Je suis venu à ce championnat du monde avec beaucoup de confiance en moi, et cela a porté ses fruits."