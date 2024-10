Ann Wauters qualifie la récompense de Lotte Kopecky de "symbolique et très importante"

Pour l'ancienne joueuse de basket Ann Wauters, membre du jury, la récompense reçue par Kopecky est "symbolique et très importante". "Lotte figure sur la liste des candidats depuis des années mais cette année, elle a encore confirmé toutes ces précédentes performances: un deuxième titre consécutif de championne du monde, une médaille aux Jeux Olympiques et toutes les autres courses qu'elle a remportées. Elle est plus qu'une athlète, elle inspire les jeunes et fait grandir le cyclisme à sa manière."

Wauters a reconnu que cela n'a pas été facile de désigner un lauréat en raison des nombreuses prestations des sportifs belges cette année. "Comme vous ne pouvez gagner le prix qu'une fois, plusieurs noms ont été rayés de la liste mais nous avons vécu de magnifiques prestations cette année. C'était une année olympique et les médailles olympiques sont davantage scrutées. Nous avons également regardé les prestations qui signifiaient quelque chose pour le monde extérieur."