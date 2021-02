Anne Zagré, championne de Belgique, file vers l'Euro indoor

Anne Zagré a remporté le 60 mètres haies des Championnats de Belgique d'athlétisme en salle, samedi à Louvain-la-Neuve. Après avoir signé le temps de 8.10 en séries, elle a fait un centième mieux en finale. C'est donc confiante qu'elle se tourne vers l'Euro indoor, prévu à Torun, en Pologne, du 5 au 7 mars.

"C'était un peu spécial, si calme", a dit la Bruxelloise en évoquant les conditions particulières du National, disputé à huis clos et avec très peu d'athlètes. "C'est dommage qu'il y ait aussi peu d'athlètes autorisés à concourir. Dans les pays voisins, c'est apparemment possible. Cela dit, c'est important qu'il ait pu avoir lieu et j'en suis reconnaissante. Heureusement que les Championnats de Belgique et d'Europe se déroulent comme prévu car nous nous entraînons tout l'hiver pour ces rendez-vous."

Au sujet de sa course, Zagré aurait "bien aimé signer sa meilleure performance de la saison" (qui se situe à 8.05, ndlr). "Mais j'ai fait deux belles courses et c'est de bon augure pour l'Euro. C'est vraiment dommage pour Eline Berings (qui a échoué à deux centièmes de la limite, ndlr). Je n'ai pas de mots, je me sens mal pour elle."

Zagré, 11e au ranking européen sur la distance, a évoqué le rendez-vous polonais. "Je veux simplement courir vite. Nous verrons pour la suite", a ponctué celle qui semble être une outsider pour une place en finale.