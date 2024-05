Anné Zagré et Michael Obasuyi qualifiés pour Rome lors des interclubs

"Je n'osais pas courir aussi vite à un interclubs. Je suis venue pour un temps inférieur à 13 secondes, parce que j'ai senti que c'était possible lors de mes courses précédentes", a déclaré la recodwoman de Belgique, qui a signé son meilleur chrono (12.87) depuis les Jeux de Tokyo en 2021. "J'étais un peu dans l'inconnu parce que mon genou ne me permettait pas de m'entraîner sur les haies ces derniers mois. Je n'en ai fait que deux, donc je ne peux me baser que sur mes courses. Je suis tellement heureuse. J'ai dû patienter des années. L'explication? Je peux au moins courir à l'entraînement, même si c'est sans haies. Les années précédentes, les blessures rendaient les choses encore plus complexes."

Pour Rome, le temps requis était de 12.98 mais il est de 12.77 pour les Jeux de Paris. "Pour moi, l'Euro et les Jeux sont aussi importants l'un que l'autre. L'Euro me semble constituer une excellente occasion de réussir la limite pour Paris mais j'ai déjà une première chance en France jeudi."