Annelies Dom est la nouvelle directrice sportive de la Ligue flamande de patinage

(Belga) La Fédération belge de patinage de vitesse (KBSF) a annoncé vendredi qu'Annelies Dom, 36 ans, est la nouvelle directrice sportive de la Ligue flamande de patinage (VLSU). L'ex-cycliste, qui avait déjà été coordinatrice technique à la KBSF, a pris ses fonctions le 1er octobre.

Dom succède au Néerlandais Jeroen Straathof, dont le contrat n'a pas été renouvelé après les Jeux Olympiques d'Hiver de Pékin. Titulaire d'un master en éducation physique et sciences du mouvement, Dom a été directrice sportive de l'équipe cycliste Lotto Soudal. En tant que cycliste professionnelle, elle a été active de 2013 à 2019. En 2017, elle est devenue championne de Belgique sur piste (course aux points), un an plus tard elle a remporté le titre sur route. (Belga)