Anthony Joshua bat Kubrat Pulev par KO au 9e round et prend rendez-vous avec Tyson Fury

(Belga) Champion du monde des poids-lourds, Anthony Joshua a conservé ses titres IBF, WBA, WBO et IBO en battant samedi le Bulgare Kubrat Pulev par KO au 9e round. Le Britannique attend désormais un combat de réunification contre son compatriote Tyson Fury.

Devant 1.000 spectateurs à la SSE Arena, coronavirus oblige, "AJ" a largement dominé son adversaire bulgare de 39 ans, qu'il a déjà envoyé au tapis dès la 3e reprise. Champion olympique en 2012, Joshua a signé la 24e victoire (22 avant la limite) de sa carrière en 25 combats. Il avait été battu pour la première et unique fois le 1er juin 2019 par Andy Ruiz Jr avant de reprendre ses ceintures il y a un an avec une large victoire aux points. Ce combat contre Pulev devait se tenir en octobre 2018 à Cardiff mais le Bulgare, blessé à une épaule, avait déclaré forfait et Joshua avait finalement battu le Franco-Camerounais Carlos Takam, par arrêt de l'arbitre à la 10e reprise. Joshua, 31 ans, n'a donc pas manqué ce qui devrait constituer son dernier rendez-vous avant un combat dantesque contre Tyson Fury. Ce duel, tant attendu par le monde de la boxe, doit mettre en jeu les cinq ceintures de la catégorie reine. (Belga)