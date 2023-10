Antonia Delaere et Salamanque battues à Bologne

A la traine durant la plus grande partie de la rencontre, les joueuses de Salamanque n'ont pu profiter de leur sursaut dans le dernier quart pour renverser une situation déjà compromise dès le repos (41-33). Une fois n'est pas coutume, Antonia Delaere s'est montrée particulièrement discrète en 11 minutes de jeu: 0 point, 0 rebond et 0 assist. Salamanque (2 victoires, 1 défaite) occupe la deuxième place du groupe B derrière Bologne, son adversaire du jour, seul en tête désormais et toujours invaincu.

En proie à des douleurs intestinales suivies de vertige, Bethy Mununga a dû déclarer forfait pour le déplacement de son équipe roumaine de Sepsi-Sic à Lublin, en Pologne, toujours pour la 3e journée d'Euroligue féminine. Sans leur capitaine et gobeuse de rebond, les Roumaines n'ont jamais pu faire illusion. Menées pendant l'entièreté de la partie, elles ont été largement dominées au rebond (41-28), secteur où la Belgian Cat brille habituellement. Au classement après 3 rencontres, Sepsi-Sic partage la dernière place du groupe A avec l'Asvel Féminin de Julie Allemand (3 défaites chacunes)