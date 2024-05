Antonia Delaere et Salamanque battus une 2e fois en finale, Valence champion d'Espagne

Valence remporte la série 2 à 0 après un second succès 61-44 (mi-temps: 29-19) qui offre à l'ancien club de Jana Raman, ex-internationale, son deuxième titre national de suite, et son troisième trophée de la saison après la Supercoupe d'Espagne et la Copa de la Reina.

Dimanche, Antonia Delaere a joué 16 minutes pour inscrire 2 points (1/2).