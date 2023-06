Antonia Delaere "heureuse" d'un titre mérité: "on a eu le parcours le plus difficile"

"Quel chemin parcouru, faire ça chez les jeunes c'était déjà incroyable, mais le faire avec les seniors, c'est encore autre chose", a expliqué Antonia Delaere. "Le chemin parcouru a été énorme et ce n'est pas seulement ce groupe-ci qu'il faut féliciter, mais tous ceux qui sont passés avant et qui ont rendu tout ça possible. On ne réalise pas vraiment, mais depuis le début de l'Euro, on sent que c'est notre moment. Qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe. Notre parcours est beau parce qu'on a rencontré tout le monde. Ok, pour être champion d'Europe il faut battre tout le monde, mais on a eu le parcours le plus difficile avec la Serbie en quart de finale, la France en dem-finale et l'Espagne en finale. Et à la mi-temps, on s'est dit que l'on ne devait pas partir d'ici sans regrets. Dans le dernier quart, on a vu qu'on revenait vraiment sur l'Espagne. Et de nouveau, on s'est dit: "c'est le moment". On sentait qu'on pouvait le faire et on a réussi en même temps qu'on retrouvait de l'énergie. Ce titre on le mérite vraiment après un six sur six et avec le jeu qu'on a joué. Dans les dernières secondes, j'essaie de rester la plus concentrée possible. Puis c'était fini, tout le monde à commencer à pleurer. C'est le meilleur sentiment qu'on puisse connaître."