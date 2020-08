Une star de la NFL suspendue 8 matches pour mauvaise conduite: il aurait violenté un conducteur

La star du football américain Antonio Brown, visé par une plainte fédérale pour agression sexuelle et viol, a écopé vendredi de huit matches de suspension pour "multiples violations" du code de conduite de la Ligue professionnelle (NFL) dans le cadre d'une autre affaire.

La NFL a précisé que Brown, 32 ans, actuellement sans club et agent libre sans restriction, pouvait être engagé par une équipe mais qu'il serait suspendu sans salaire à partir du 5 septembre, soit pour les huit premiers matches de la saison régulière.

Cette sanction, dont Brown ne fera pas appel selon son agent, concerne un incident survenu en janvier au cours duquel lui et son préparateur physique ont été accusés d'avoir violenté le conducteur d'un camion de déménagement.

En juin, un juge a refusé de statuer dans cette affaire, mais lui a imposé une période de probation de deux ans, doublée d'une évaluation psychologique et d'un traitement de suivi. Brown devra aussi suivre des cours de maîtrise de la colère et effectuer 100 heures de travaux d'intérêt général.

La NFL a pour sa part imposé à l'ancien receveur des Pittsburgh Steelers de continuer à suivre un programme de conseil et de traitement dans le cadre de sa sanction, et que toute violation supplémentaire du code de conduite personnelle entraînera probablement une sanction plus lourde.

Brown fait également l'objet d'enquêtes de la NFL pour deux accusations distinctes.

Britney Taylor, une femme de 28 ans qu'il avait embauchée pour être sa préparatrice physique, l'accuse de l'avoir agressée sexuellement à deux reprises en juin 2017, et de l'avoir violée en mai 2018 à son domicile. Elle a déposé une plainte au civil dans le district de Miami, en Floride.

Le joueur a nié avoir mal agi, assurant que les relations sexuelles entre Taylor et lui-même avaient été consenties.

Une autre femme, qui l'accuse d'une avance sexuelle non désirée en 2017, a elle reçu des menaces par texto de la part de Brown après la révélation de cette affaire dans l'hebdomadaire Sports Illustrated.

Après ces deux accusations, la franchise des New England Patriots a rompu en septembre dernier le contrat d'un an qui la liait à Brown.