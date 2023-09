Anvers accroché jusqu'au bout par Louvain, Ostende s'impose sans problème face à Alost

Ce n'est pas en victime consentante que Louvain s'était déplacé à la Lotto Arena. En témoigne un début de partie dominé par les hommes d'Eddy Casteels (4-11). Il fallait l'entrée au jeu de Roby Rogiers, bien aidé par Bolton et Sueing, pour limiter la casse au repos (33-36) face à l'activité des Louvanistes et de Tyreke Key (25 pts à 8/15) en particulier. Dès la reprise, Anvers resserrait les boulons au niveau défensif tandis que Rogiers était à la base d'un 22-8 bien tassé en 8 petites minutes. Libérés, les Giants enfilaient les triples alors que Louvain multipliait les pertes de balles et les ratés aux lancers-francs. Pourtant, à l'image de Vanderhaegen sous les anneaux, les visiteurs se rebiffaient et revenaient progressivement dans la partie pour égaliser à 67-67 et 5 minutes à courir. Deux triples de Mwema et d'un épatant Van Buggenhout (ex-Malines) semblaient relancer les Anversois mais Fulkerson et Meeusen ramenaient encore Louvain à 80-78 (39e). Les visiteurs allaient-ils rafler la mise sur le fil ? Non, car Bolton libérait la Lotto Arena de deux l.f. à 7 secondes du terme. Louvain était passé près en remportant trois des quatre quart-temps.

Dans l'autre rencontre de la soirée, Ostende a dû patienter jusqu'au repos (40-37) avant de s'envoler définitivement face à Alost. Avec 18 assists et un scoring très partagé (quatre joueurs à 10 pts ou plus dont Damien Jefferson (15 pts, 7 rbds, 4 ast), les champions en titre ont démontré que leur collectif se met déjà en place en dépit d'un effectif largement renouvelé.