Anvers attire l'ailier américain Michael Moore

Moore a compilé 14 points, 5 rebonds et 2 assists de moyenne dans le championnat portugais et 14 points, 4 rebonds et 1 assist de moyenne en FIBA Europe Cup la saison dernière. L''Américain, formé à l'université du Mount Olive, a fait ses débuts professionnels en 2016 à Caneros del Este en République dominicaine.

Il est ensuite arrivé en Europe à Rome en Italie, Boras en Suède, l'Iraklis Thessalonique en Grèce, Kormend en Hongrie, Grenade en Espagne et enfin le Sporting CP.