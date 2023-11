Anvers, battu par Paris en demi-finale, termine 3e à Goa en Inde

Anvers a été éliminé au stade des demi-finales du tournoi de basket 3X3 chez les messieurs jeudi à Goa en Inde, une épreuve comptant pour le circuit Challenger. Les Anversois terminent 3e et se qualifient pour le Masters de Hong Kong, 17e épreuve du World Tour de la saison, les 25 et 26 novembre.

Après avoir remporté ses deux matches de poule mercredi, l'équipe anversoise - avec Dennis Donkor, Jonas Foerts, Vic Van Oosterwyck et le Néerlandais Mohamed Kherrazi - a enchaîné jeudi avec un succès sur les Japonais de Sagamihara 22 à 8 avant de tomber face à Paris.

Contre Sagamihara, Foerts a inscrit 11 points (8 rebonds) et Kherrazi a capté 11 rebonds (5 points). Dennis Donkor a ajouté 6 points et 3 rebonds. Face aux Parisiens, Team Antwerp a perdu 21 à 17 avec 7 points pour Foerts, 6 pour Donkor et 4 pour Kherrazi.