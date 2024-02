Anvers conserve sa 2e place, Liège fait la bonne affaire, Charleroi gagne aussi

Anvers a conservé sa 2e place au classement alors que Charleroi et surtout Liège ont engrangé une importante victoire lors des rencontres disputées vendredi lors de la 18e journée du championnat de BNXT League de basket.

Les Giants d'Anvers se sont imposés face à Limburg United 84-66 (mi-temps: 37-30) avec notamment 18 points de Nikola Jovanovic dans un match important pour la 2e place derrière Ostende, leader avec 30 points (13 victoires, 16 matches). Les Anversois ajoutent une 14e victoire à leur compteur (31 points, mais un match de plus). Les Limbourgeois campent à la 3e place avec 12 succès en 17 matches.

Pour une accession en Elite Gold, Spirou Charleroi reste en course en écartant Louvain 82 à 78. C'était 43 à 32 au repos. Bine Prepelis (15 pts, 9 rebonds), Quentin Smout (16 pts) et Marlon Makwa (13 pts) ont porté les Carolos vers un nécessaire succès conquis sans Austin Butler (qui a décidé de quitter le club, a communiqué le club de Charleroi) et Tyrell Roberts (genou). Ce fut pourtant compliqué avec un retour des Louvanistes dans le dernier quart (17-25).