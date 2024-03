Anvers dispose du Donar Groningue en Elite Gold

Anvers s'est imposé ce mardi (86-76) face au Donar Groningue dans la phase transfrontalière de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket-ball, mardi. Le club anversois remporte ainsi son premier succès en Elite Gold après deux courtes défaites et occupe désormais seul la troisième place (22 points) au classement derrière Ostende et Den Bosch mais avec un match de plus que Leiden et Limburg United, ses suivants immédiats (21 points).