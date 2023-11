Anvers éliminé dès la phase de poules à Hong Kong

Les Anversois, avec Dennis Donkor, Jonas Foerts, Bryan De Valck et Vic Van Oosterwyck, ont débuté leur journée par une victoire 21-18 contre les Américains d'Omaha grâce à 12 points de Donkor, 6 de Foerts, 2 de Van Oosterwyck et 1 de De Valck. Pour son second match du groupe B, Anvers s'est ensuite incliné 21-13 devant les Français de Paris avec 5 points de Donkor et 4 de Foerts et De Valck.

L'équipe anversoise devait attendre l'issue de la rencontre entre Paris et Omaha pour savoir si elle pouvait disputer les quarts de finale. Une issue qui n'a pas été favorable aux Anversois avec la victoire 21-14 d'Omaha. Avec une victoire chacune, les équipes ont été départagées au nombre de points marqués avec 39 pour Omaha, 35 pour Paris et 34 pour Anvers.