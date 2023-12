Anvers, Limburg et Ostende confirment, Mons et Alost n'y arrivent toujours pas

Au classement, Ostende et Anvers se partagent la première place (20pts) tandis que Limburg rejoint Courtrai en troisième position (18pts). Mons et Alost restent aux deux dernières positions avec respectivement 12 et 11 unités.

C'est en défense qu'Anvers a fait la différence face à des Alostois au collectif balbutiant (à peine 6 assists au total mais 21 pertes de balle). Les Okapis avaient pourtant un bon passage en fin de premier quart, qui leur permettait de mener 24-32 (10e). Anvers resserrait immédiatement les boulons en défense et, dès l'entame du second acte, passaient un 15-0 qui mettait définitivement fin au suspense. Rasir Bolton se distinguait avec 29 pts et 4 assists tandis qu'en face Tito Casero (17pts) et Ivan Maras (14pts, 5 rebonds) tiraient individuellement leur épingle du jeu.