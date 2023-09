Anvers reçu deux sur deux en poules à Constanta et file en quarts de finale

Les Anversois Dennis Donkor, Jonas Foerts, Bryan De Valck et Vic Van Oosterwyck, ont d'abord battu les Chinois d'Hangzhou 22-20 avec 11 points de De Valck, 6 de Donkor et 5 de Foerts. Ils ont ensuite enchaîné par un succès 20-19 contre Wuxi, une autre équipe chinoise, grâce à 10 points de Donkor, 6 de De Valck et 2 de Foerts et Van Oosterwyck.

Il y a deux semaines, Anvers avait été éliminé en demi-finales de la manche de Debrecen en Hongrie, une semaine après avoir remporté celle de Lausanne.