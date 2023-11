Anvers s'impose sans discussion à Limburg, troisième défaite de rang pour le Brussels

Anvers s'est imposé 68-82 à Limburg dans le cadre de la 10e journée de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket, vendredi. Les Anversois remontent à hauteur de leurs adversaires du jour (16 points), en tête au classement. Dans l'autre rencontre de la soirée, Charleroi a, in extremis, infligé une troisième défaite d'affilée au Brussels (63-61).

Dans la rencontre au sommet du week-end, Anvers a infligé au leader limbourgeois une deuxième défaite. C'est avant tout en défense, en limitant un Limburg toujours privé de Jonas Delalieux à 68 points qu'Anvers a bâti son succès. Profitant des 17 pertes de balle locales, les visiteurs passaient sont passés à la vitesse supérieure dans le dernier quart alors que le score était égal (55-55). Keevan Veinot (20 points, 5 assists) et les siens ont infligé un 13-27 à Myles Clae (17 pts) et Jarne Lesuisse (15 pts), esseulés dans le camp limbourgeois.

Au Dôme de Charleroi, pour le grand retour d'Alex Libert dans son ancien club, le suspense a été plein. Si le Spirou a pris le meilleur départ et compté jusqu'à dix longueurs d'avance, le Brussels était revenu dans son sillage au repos (34-31). L'indécision était totale à l'entrée du dernier acte (30e: 46-46). Alex Libert (10 pts) et Louis Hazard (13 pts, 5 rebonds) ont donné deux fois l'avance aux visiteurs dans la dernière minute mais un triple d'Austin Butler (14 pts, 4 rbds) à six secondes du terme a fait définitivement basculer la partie du côté carolo. Autre acteur important de la partie, Bine Prepelic a terminé celle-ci en double-double (10 pts, 12 rbds).