Anvers s'impose à Weert, Alost revient dans la lutte pour les playoffs

C'est le deuxième succès des Giants après un départ poussif dans cette deuxième phase de la compétition. De son côté, Liège (désormais sans Brieuc Lemaire touché aux ligaments croisés) s'est incliné à Leiden (84-78). Au classement provisoire de l'Elite Gold, Anvers (24 points) repasse en seconde position derrière Den Bosch, Leiden et Ostende (tous trois avec 25 points mais une rencontre de moins pour les Ostendais). Liège occupe toujours la 7e position avec 21 points.

En Elite Silver, emmené par Ivan Maras (20 points, 9 rebonds) Alost a remporté face à Courtrai (87-70) un quatrième succès en cinq rencontres. Dans une spirale ascendante, les Okapis (21 points) se replacent dans la course aux playoffs en dépassant le Brussels et Mons (20 points) alors que Courtrai (22 points) confirme son passage à vide avec une troisième (et large) défaite de rang. Dans une mauvaise passe également, Malines a évité un 3e revers d'affilée en s'imposant largement à Den Helder (55-91) tandis que Louvain en faisait de même à Leuwaarden (71-85). Toujours invaincu dans cette seconde phase, Louvain (23 points) reste en tête devant Malines et Courtrai (22 points).