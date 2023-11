Anvers s'incline en finale à Bahreïn contre le Partizan

Anvers s'est incliné en finale de la manche du World Tour de basket 3x3 qui se déroulait à Manama, vendredi à Bahreïn. L'équipe de Dennis Donkor, Jonas Foerts, Bryan De Valck et Vic Van Oosterwyck a été battue par les Serbes du Partizan en finale, 16-15 au bout du chrono.

Les Anversois étaient sortis en tête de leur groupe C grâce à deux victoires contre les Saoudiens de Jeddah (22-9) et les Suisses de Lausanne Sport (21-11). En quarts de finale, l'équipe chinoise de Futian (avec Thibaut Vervoort en ses rangs) a été écartée sans difficulté, 18-12.

Les demi-finales se sont jouées contre les Lituaniens de Marijampole Matinga. Anvers a remporté une large victoire 21-10 pour s'en aller affronter le Partizan, tombeur de Jeddah et d'Hangzhou en quart et en demi-finale. Les 7 points de Foerts et de Donkor, ajoutés à celui de De Valck, n'ont pas suffi aux Anversois pour l'emporter contre les Serbes.