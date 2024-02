Anvers trébuche à Liège, Limburg assure face au Brussels

Anvers s'est incliné 86-80 à Liège vendredi pour le compte de la 19e journée de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. Il s'agit de la quatrième défaite des Anversois qui partagent la première place au classement provisoire avec Ostende (32 points chacun mais une victoire de moins et un match de plus que les Ostendais). Dans l'autre rencontre de la soirée, le Brussels a été battu à Limburg (80-67). Les Limbourgeois confirment ainsi leur troisième place et se rapprochent à un succès seulement d'Anvers avec encore deux rencontres à disputer pour les deux équipes.