Apnée: Arnaud Jérald bat le record du monde en bi-palmes à 112 m de profondeur

Nouveau talent de l'apnée en grande profondeur, le Français Arnaud Jérald a battu le record du monde en bi-palmes (poids constant) en descendant à 112 m mardi à Kalamata (Grèce), a annoncé son équipe à l'AFP.

Le plongeur de 24 ans a signé son exploit à l'occasion d'une compétition, l'European Cup, à laquelle une vingtaine d'athlètes participent. Il a plongé mardi matin pour une apnée record en 3 minutes et 24 secondes.

Il a amélioré le record du monde qui venait tout juste d'être établi par la star mondiale Alexey Molchanov. Le Russe, qui détenait la meilleure marque mondiale (110 m en août 2019), est descendu lundi à 111 m en 4 min 10 sec à Krk (Croatie).

Jérald s'est offert son deuxième record du monde après être descendu à 108 m le 20 mai 2019. Installé à Marseille, le jeune plongeur se prépare dans le plus grand secret depuis début juin pour le record du monde en bi-palmes poids constant, sa discipline-phare qui consiste à plonger et remonter lesté du même nombre de poids le long d'un filin sans le toucher.

Il avait à cœur de reprendre le record que lui a enlevé Molchanov en 2019 et se préparait pour une descente à 111 m, qu'il avait prévue de faire à Villefranche-sur-mer (Alpes-Maritime), là où les héros de l'apnée, comme Guillaume Néry ou Loïc Leferme, ont vibré lors de belles aventures.

Mais Jérald a vécu une série de péripéties. Ses deux premières tentatives, réussies les 10 et 14 août, n'ont pas été validées à la suite d'un problème de protocole et d'une erreur d'un membre de son équipe.

Une troisième plongée n'a pas pu être organisée faute de médecin disponible.

Le vice-champion du monde 2018 en bi-palmes accuse le coup, mais ne renonce pas et décide de profiter de cette rare compétition en Grèce.

Il a toujours dans le viseur les 111 mètres mais lundi, Molchanov descend avec succès à cette profondeur. Ce sera donc 112 m pour Jérald.

Depuis début juin, entre entraînements et tentatives, Arnaud Jérald a plongé cinq fois à 111 m et une fois à 112 m.

Jérald, qui a souffert, enfant, de dyslexie, a découvert l'apnée à 16 ans. A 21 ans, il atteignait pour la première fois la barre mythique des 100 m. Sa plus grande profondeur est de 118 m en mono-palme (beaucoup plus rapide et moins physique que la bi-palme).