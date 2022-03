Après la descente, Vincent Kriechmayr s'offre le Super-G de Courchevel

(Belga) Déjà vainqueur de la descente mercredi, Vincent Kriechmayr a remporté le Super-G de Courchevel lors des finales de la Coupe du monde de ski alpin jeudi en France.

Sur la piste de L'Eclipse, dessinée pour les Mondiaux 2023 dans la station française, Kriechmayr a signé un chrono de 1:09.43 et a devancé de 53 et 75 centièmes de seconde les Suisses Marco Odermatt et Gino Caviezel. L'Autrichien décroche la 12e victoire de sa carrière, la 3e cette saison après la descente de mercredi et la descente de Wengen en Suisse. Au classement général de la Coupe du monde, Marco Odermatt est déjà assuré de remporter le gros globe depuis la descente de mercredi. Il compte 1539 points devant le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde (1150) et l'Autrichien Matthias Mayer (880). Quatrième jeudi, Aleksander Aamodt Kilde était déjà assuré du petit globe de la spécialité avant la finale de Courchevel. Il s'impose avec un total de 530 points devant Marco Odermatt (402) et Vincent Kriechmayr (375). Le slalom géant (samedi) et le slalom (dimanche) sont encore au programme des finales. (Belga)