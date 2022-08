Après le titre mondial, Nafi Thiam va se battre pour titre européen: "Je me sens en forme"

Moins d'un mois après son second titre mondial décroché à Eugene, Nafissatou Thiam reprend la compétition cette semaine aux championnats d'Europe d'athlétisme à Munich. Un Euro que la Namuroise, qui n'a confirmé sa participation que la semaine dernière, aborde sans pression.

"Les Mondiaux étaient mon grand objectif, je l'ai toujours dit", a déclaré Nafi Thiam dimanche en conférence de presse. "Après, je voulais voir si l'Euro était encore possible. Je n'ai pas changé d'avis. Je me sens bien, c'est pour cela que je suis ici. Je ne sais pas si j'ai complètement récupéré après l'heptathlon d'Eugene. On verra. J'ai continué à entretenir ma condition. Je ne pense pas qu'il soit possible de rester en top forme sur une si longe période. Tous les athlètes qui sont ici sont dans la même situation exceptionnelle. Nous n'avons jamais connu deux championnats aussi proches l'un de l'autre. Je vais faire de mon mieux. Je suis très motivée mais je participe sans pression. Je suis à l'aise, c'est peut-être pour cela que je suis aussi performante".

Nafi Thiam défendra son titre en Bavière. Il y a quatre ans, elle avait décroché son seul titre européen de l'heptathlon dans une ambiance de folie à Berlin. "Il est vrai que l'ambiance qu'il y avait à l'époque a joué un rôle dans ma décision de disputer l'Euro. Je ne voulais pas manquer un championnat en Allemagne, qui est une vraie nation d'athlétisme. Il y a une culture de l'athlétisme, tout est bien organisé. Mais ce n'est pas la raison principale de ma présence ici. Je suis ici parce que je me sens en forme, mais cela a tout de même pesé dans ma décision".

Double championne olympique et du monde de l'heptathlon, Nafi Thiam, 27 ans, pourrait aussi devenir double championne d'Europe en cas de succès à Munich. Elle sera en piste mercredi et jeudi au stade Olympique de Minich.