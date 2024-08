Après le victoire sur l'Espagne en quarts, les Belgian Cats joueront pour une médaille

Les Belges rencontreront pour une place en finale la France ou l'Allemagne qui se rencontreront à 18 heures dans le troisième quart.

L'autre demi-finale opposera l'Australie, qui a battu la Serbie (85-67) au vainqueur du match États-Unis - Nigéria qui bouclera le programme des quarts à 21h30.

Les demi-finales se joueront vendredi soir (17h30 et 21h00) et les finales dimanche (11h30 et 15h30).