Après les Pays-Bas, les Red Panthers battent aussi la Grande-Bretagne 2-1

Montées à la 4e place mondiale depuis lundi et leur victoire sur la première nation mondiale, les joueuses de Raoul Ehren ont rapidement trouvé le chemin des filets face aux Britanniques, FIH 6. Charlotte Englebert a servi Ambre Ballenghien qui a ouvert le score d'un revers plongeant (2e).

Les Britanniques ont vite réagi, égalisant sur un stroke consécutif à un pc, via Charlotte Watson (6e). Trois minutes plus tard, Vanessa Blockmans redonnait l'avance sur pc, d'un flat entre les guêtres de la gardienne adverse. La Belgique a ensuite connu beaucoup plus de difficultés à pénétrer dans les 25 yards britanniques, le score n'évoluant plus jusqu'au terme de la partie