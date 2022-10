Après sa médaille aux Mondiaux, Neisser Loyola a le regard tourné vers Paris

(Belga) Neisser Loyola a marqué l'histoire de l'escrime belge cet été au Caire. Le Gaumais a décroché le bronze en épée aux championnats du monde, la première médaille belge aux Mondiaux depuis 1951 et une médaille de bronze en sabre par équipes et la troisième en épée après le bronze de Robert Stasse (1937) et de Raoul Henkart (1947).

"Ma saison a été un peu difficile au début puis les bons résultats se sont enchaînés, jusqu'à ma médaille aux championnats du monde", a déclaré Neisser Loyola jeudi lors de la réception des athlètes belges au Château de Laeken. "C'est une médaille historique. J'étais content et en même temps surpris par cette médaille, mais ça fait surtout plaisir." Neisser Loyola, fils de Nelson Loyola, en bronze avec Cuba aux JO de Sydney en 2000 dans la compétition à l'épée par équipes, a maintenant le regard tourné vers les JO de Paris en 2024. "L'année prochaine, mon objectif sera de me qualifier pour les Jeux olympiques de Paris en 2024 et essayer de faire mieux que le bronze aux Mondiaux", dit-il. (Belga)