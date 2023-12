Après son succès sur l'Inde , la Belgique en tête de sa poule va en quarts de finale

Dans le dernier quart-temps, les Indiennes, semi-finalistes de la dernière Coupe du monde en Afrique du Sud, ont résorbé leur retard sur pc et sur un stroke, tous deux transformés par Annu (47e et 51e). Sur le 6e et dernier pc belge de la partie, De Mot a provoqué un autre stroke, pris en charge par Astrid Bonami, qui en a profité pour inscrire son 6e but du tournoi (meilleur buteuse avec Annu).

Les protégées de Darran Bisley et Gilles Verdussen terminent la phase de poules invaincues, après leurs larges succès précédents 6-0 sur l'Allemagne (FIH-3) et 8-0 sur le Canada (FIH-18). Avec 9 points (15 buts marqués pour 2 encaissés), elles devancent l'Inde et l'Allemagne (3 pts). Il ne manque qu'un point à ces dernières dans leur match à suivre face au Canada pour s'emparer du 2e ticket qualificatif du groupe C pour les quarts. Le Canada est éliminé.

Une accession au dernier carré constituerait une première à ce niveau pour les Young Red Panthers, dont le meilleur résultat aux Mondiaux juniors reste une 6e place en 2016, déjà à Santiago du Chili.