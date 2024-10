Après un 3e tour raté, Matthis Besard descend à la 66e place du Masters d'Andalousie

Avec un troisième tour en 76 coups, quatre au-dessus du par, Matthis Besard est descendu à la 66e place du Masters d'Andalousie, comptant pour le DP World Tour et doté de 3,25 millions de dollars, samedi. Sur le parcours du Real Sotogrande golf-club à San Roque, en Espagne, Besard totalise 216 coups (par), avant le dernier tour dimanche.

Le Flandrien de 24 ans avait conclu ses deux premiers tours en 69 puis 71 coups. Samedi, il a inscrit six bogeys et un double bogey sur sa carte, compensant seulement avec deux birdies et un eagle.

Besard compte 19 coups de plus que le Français Julien Guerrier et l'Espagol Jorge Campillo, qui se partagent la première place. L'Anglais Daniel Brown complète le podium provisoire avec trois coups de plus.