Argentine/rugbymen inculpés de viol: la plaignante a fait une tentative de suicide

La plaignante "a tenté de se suicider vendredi et, pour cette raison, ne s'est pas présentée à l'audience" ce jour-là, a déclaré Me Mauricio Cardello. Elle "va bien", mais "ne se présentera pas" non plus à une audience reprogrammée mardi, a-t-il ajouté. Mardi, les avocats des joueurs, Hugo Auradou et Oscar Jegou, entendaient déposer une demande de non-lieu, afin d'obtenir leur retour en France.

Les jeux joueurs de 21 ans sont inculpés de viol aggravé car en réunion, dans la nuit du 6 au 7 juillet sur une Argentine de 39 ans, dans une chambre d'hôtel de Mendoza, à 1.000 km de Buenos Aires, où le XV de France venait de disputer un test-match contre l'Argentine.