Arkansas Championship: classement final

1. Ryu Hae-ran (CdS) 194=64-64-66 -19; 2. Linnea Strom (Suè) 197=66-67-64; 3. Bianca Pagdanganan (Phi) 198=69-65-64, Kim Sei-young (CdS) 198=69-63-66, Jenny Shin (CdS) 198=65-66-67, Yuna Nishimura (Jap) 198=66-64-68; 7. Hanna Green (Aus) 199=65-65-69; 8. Yealimi Noh (VS) 200=68-66-66, Alexis Thompson (USA) 200=65-69-66; 10. Elizabeth Szokol (USA) 201=67-70-64, Lindsey Weaver-Wright (VS) 201=68-68-65, Muni He (Chi) 201=73-62-66, Pornanong Phatlum (Tai) 201=68-67-66, Sarah Schmelzel (USA) 201=66-69-66, Dottie Ardina (Phi) 201=68-66-67, Jodi Ewart Shadoff (Ago) 201=66-68-67, Xiaowen Yin (Chi) 201=68-65-68